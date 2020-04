Foligno: il bomber Emiliano Gjnaj: "Fiero del mio Paese, l'Albania"

di Alfredo Doni

Emiliano Gjinaj, 29 anni il 13 aprile, è conosciuto da chi segue il calcio regionale per essere stato protagonista, con i suoi 48 gol, delle due promozioni consecutive del Foligno calcio. L'ultima stagione, quella interrotta dal Coronavirus, ha giocato con la Clitunno ma nei due anni precedenti è stato un idolo della curva “Bucciarelli”. Emiliano è nato a Burrel, in Albania, Paese che ha lasciato alla fine del 1999 insieme alla mamma Dallandyshe e sua sorella Sara mentre la guerra stava devastando il Kosovo. Hanno raggiunto il capo famiglia, Arben, che era arrivato tre anni prima a Foligno dove aveva trovato lavoro come muratore. Ora fa il camionista. Il 29 marzo a casa Gjinaj, quando hanno sentito il primo ministro albanese Edi Rama che annunciava l'invio in Italia di 30 medici, si sono commossi: “E' stato bello ascoltare Rama, gli albanesi non sono solo quelli che vanno in giro a piantare grane ma gente di cuore, anche se non hanno ricchezze dimostrano riconoscenza e spirito di fratellanza”, dice Emiliano. “In effetti io che vivo qui da quando ho otto anni mi sento italiano, ma i miei genitori, in particolare, sono rimasti molto colpiti dalle belle parole del primo ministro albanese che tanta commozione hanno suscitato soprattutto qui”, aggiunge il giovane calciatore che rappresenta un perfetto esempio di integrazione, al di là della sua inflessione dialettale tipicamente folignate. “Quando sono arrivato in Italia ero un bambino e con la mia famiglia abitavamo a San Giovanni Profiamma, una frazione di Foligno; all'inizio non è stato facile soprattutto perché non conoscevo la lingua, ma proprio grazie alla scuola sono riuscito a inserirmi”. Elementari a San Giovanni Profiamma, medie a Belfiore e Istituto commerciale a Foligno, un percorso di studio con la passione per il calcio che cresceva dentro. “Devo dire che lo sport e il calcio in particolare mi hanno dato tanto”, racconta Emiliano che con i suoi gol è diventato uno dei giocatori più amati dai tifosi del Foligno. Tanto spietato sotto rete quanto pacato, misurato fuori dal campo. Un bravo ragazzo, uno di quelli che del suo Paese d'origine rappresenta la parte migliore: “L'altra sera, quando a casa abbiamo ascoltato il discorso di Edi Rama che spiegava i motivi per cui trenta medici stavano partendo dall'Albania, ho pensato che quella era una bellissima occasione per far vedere come anche qui in Italia arrivino persone per bene, non solo gente che cerca e provoca guai, questo luogo comune va cancellato e penso che in questo senso il messaggio di Rama abbia perfettamente colto il centro”, sottolinea Emiliano. Che dopo aver fatto esultare i tifosi del Foligno e delle altre squadre in cui ha militato, ora ha l'età giusta per progettare il suo futuro anche fuori dal calcio. Una missione che con il suo carattere e l'esperienza maturata riuscirà a portare a termine con successo.