Coronavirus, il nuovo visualizzatore sviluppato da due studenti: la situazione mondiale in tempo reale

Si chiama Covid visualizer e permette di osservare la situazione della pandemia da Coronavirus nel mondo. Davanti agli occhi appare il pianeta terra che ruota su se stesso. I paesi sono rossi e il colore è più acceso nelle nazioni in cui il contagio è in fase più avanzata. E' sufficiente posizionare il mouse sopra un Paese per avere i suoi dati. Compaiono nome, bandiera, totale dei casi, morti, guariti e positivi attuali. In fondo allo schermo i numeri complessivi che fanno venire i brividi. Alle ore 15.45 del 5 aprile oltre 66mila morti e un milione e 225mila casi. Sono più di 250mila però le persone che sono riuscite a superare la malattia. I dati sono aggiornati praticamente in tempo reale. Il sito è stato sviluppato da Navid Mamoon e Gabriel Rasskin, due studenti della Carnegie Mellon University di Pittsburgh.

