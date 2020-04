Coronavirus nel mondo, oltre 65mila morti. Negli Stati Uniti più di 300mila casi. Ecco i Paesi con più vittime

Sono 183 i Paesi del mondo colpiti dalla pandemia da Coronavirus. I dati del portale della Johns Hopkins University aggiornati alle ore 15.30 del 5 aprile dipingono una situazione sempre più drammatica. Sono ormai più di un milione e 200mila i casi di Covid-19 accertati. I morti ufficiali sono oltre 65mila e 250mila i pazienti giudicati guariti. Numeri sempre più tragici per i Paesi occidentali, ma virus che ormai si sta diffondendo ovunque in maniera decisa. Il Brasile, ad esempio, in pochi giorni deve già conteggiare 10mila esami positivi e quasi 500 vittime.

I Paesi con più vittime: Italia 15.362, Spagna 13.418, Stati Uniti 8.175, Francia 7.560, Regno Unito 4.313, Iran 3.603, Cina (solo provincia Hubei) 3.210, Olanda 1.766, Belgio 1.447, Germania 1.446, Svizzera 680, Turchia 501, Brasile 445.

I Paesi con più contagi: Stati Uniti 312.249, Spagna 130.759, Italia 124.632, Germania 96.108, Francia 90.853, Cina 82.602, Iran 58.226, Regno Unito 42.480, Turchia 23.934, Svizzera 21.100.