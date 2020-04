Coronavirus, dalla Cina agli Usa sono arrivate 430mila persone dall'inizio dell'epidemia

Da quando è esplosa l'epidemia di Coronavirus in Cina, almeno 430mila persone sono arrivate negli Stati Uniti con voli diretti dal Paese della Grande Muraglia, di cui circa 40mila negli ultimi due mesi, dopo la stretta di Donald Trump sui viaggi. E' quanto riporta il New York Times. La maggior parte dei passeggeri, di nazionalità varia, è arrivata a gennaio negli aeroporti di Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, Seattle, Newark e Detroit. Migliaia di loro hanno volato direttamente da Wuhan, il centro dell'epidemia di coronavirus, poiché i funzionari della sanità pubblica americana fino a marzo hanno iniziato a valutare i rischi per gli Stati Uniti. I voli sono proseguiti la scorsa settimana, con i passeggeri che viaggiano da Pechino a Los Angeles, San Francisco e New York, in base a regole che esentano gli americani dal blocco che è entrato in vigore il 2 febbraio.