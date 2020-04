Coronavirus, il piano del governo per uscire dall'emergenza: anche ospedali Covid e app. Ecco i punti

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha fatto il punto sull'emergenza Coronavirus, con uno sguardo - per quanto possibile - al futuro. "Dobbiamo dire la verità. La situazione resta drammatica. L'emergenza non è finita. Il pericolo non è scampato. Ci aspettano mesi ancora difficili. Il nostro compito è creare le condizioni per convivere con questo virus. Ecco, il verbo giusto è convivere. Almeno fino a quando non avremo il vaccino o una cura", ha detto a La Repubblica, Roberto.

Sono cinque i punti fondamentali: distanziamento sociale e mezzi di protezione per tutti, ospedali Covid su tutto il territorio nazionale, rafforzamento delle reti sanitarie locali, studio a campione per capire quanti sono i contagiati in Italia e un’app, modello Corea, per verificare i contatti delle persone positive.

"Lo so che sono dipinto come quello più rigido - ha affermato il ministro alla Salute - Ma proprio perché sono il ministro della Salute mi sento in obbligo di essere severo. Non voglio ingannare nessuno, è inutile pensare che ci sia una soluzione salvifica. Purtroppo non c'è. E non posso dare una data in cui tutto finisce. Sarebbe irresponsabile - ha aggiunto - Non voglio nemmeno terrorizzare gli italiani che nella stragrande maggioranza sono stati bravissimi e hanno rispettato con coscienza le regole. Per questo abbiamo indubbiamente fatto dei passi avanti. Ci sono due dati che ci confortano: il numero di ricoveri in terapia intensiva si sta riducendo e questo è fondamentale per il nostro sistema ospedaliero. Inoltre si sta abbassando la moltiplicazione dell'infezione: fino a poche settimane fa ogni contagiato trasmetteva il virus ad altre tre persone, adesso il rapporto è sceso sotto soglia 1".

"Dobbiamo preparare una fase di "convivenza" con il Covid. La strategia sanitaria deve accompagnare la strategia produttiva. Del resto, se mezzo mondo - letteralmente mezzo mondo - è chiuso, vuol dire che servono soluzioni vere. E anche che il governo non ha adottato misure sbagliate", ha concluso Speranza.