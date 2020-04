Coronavirus, Gb: idea "immunità di gregge". Auto-isolamento per la moglie incinta del premier Johnson

Regno Unito, l'emergenza diventa sempre più forte a causa del Coronavirus. Tanto che si torna a parlare di 'immunità di gregge', come possibile strategia di uscita. Secondo Graham Medley, principale consulente del governo per la messa a punto di modelli sulla pandemia, per il quale con il 'lockdown' il Paese si è "cacciato in un angolo".

Una chiusura prolungata, dice Medley al Times, potrebbe causare più danni del virus stesso e il Paese dovrebbe affrontare la scelta tra la tutela dei più giovani e quella dei più anziani. Secondo il professor Medley, il governo dovrebbe valutare se non sia più opportuno lasciare che la gente si contagi nel modo meno letale possibile, piuttosto che lasciare che la disoccupazione, le violenze domestiche e le sofferenze psicologiche crescano a dismisura.

Medley, che è anche scettico sulla possibilità di introdurre in tempi rapidi test di massa degli anticorpi per valutare la diffusione del contagio e quanti abbiano già raggiunto l'immunità, riconosce che "questa malattia è così pericolosa che dovevamo sopprimerla completamente". Di qui, la necessità di imporre il lockdown. Eppure, prosegue, "ci siamo messi in un angolo, perché poi la domanda sarà, e ora che facciamo?". Al 13 aprile, il Paese sarà stato in lockdown per tre settimane e il governo dovrà decidere le mosse successive. "In termini più ampi, vogliamo continuare a danneggiare i giovani per proteggere le persone vulnerabili oppure no?".

Intanto è scattato l'allarme coronavirus anche per Carrie Symonds, compagna e promessa sposa 31enne di Boris Johnson, da qualche mese in attesa di un figlio dal premier britannico. La Symonds, che non ha fatto ancora il test, è in isolamento a letto da una settimana con i sintomi del Covid-19. Il premier è a sua volta auto-isolato da otto giorni dopo il tampone risultato positivo. La coppia vive al momento in alloggi separati a scopo precauzionale