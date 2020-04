Coronavirus in Italia: morti, ricoverati e guarigioni. La situazione regione per regione. Scarica la tabella

Quasi 125mila casi accertati dall'inizio dell'emergenza, oltre 15mila morti, poco meno di 21mila guarigioni. 3.994 pazienti in terapia intensiva. Sono i dati del Coronavirus in Italia a oggi, 4 aprile, ufficializzati nel corso del consueto punto stampa a cura della Protezione Civile. La Regione Lombardia resta ovviamente la più provata con oltre 8mila 650 decessi, seguita dall'Emilia Romagna 1.977 e poi dal Piemonte 1.128. Via via tutte le altre regioni fino ad arrivare a Basilicata e Molise che contano 11 vittime. Anche nel numero di casi, ovviamente, il drammatico primato spetta alla Lombardia, quasi 50mila malati accertati. Nelle ultime 24 ore, però, è il Piemonte ad aver fatto registrare l'incremento più significativo: +7,5%. Cliccando qui è possibile scaricare la tabella con la situazione completa regione per regione.

