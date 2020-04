Ivermectin, cos'è e come funziona il farmaco che potrebbe uccidere il Coronavirus in 48 ore

Ivermectin, è questo il farmaco anti parassitario da cui potrebbe uscire una cura contro il Coronavirus. Almeno se fosse confermata la sperimentazione in corso in Australia (leggi qui) secondo cui sarebbe in grado di uccidere il virus in 48 ore, dimezzandone la carica virale già nelle prime 24. Ma cos'è e come funziona questo farmaco? Il suo principio attivo, l'Ivermectina, è utilizzata "contro infestazioni da pidocchi del capo, scabbia, oncocercosi, strongiloidosi e filariosi linfatica. Può essere assunto per bocca oppure applicato direttamente alla pelle, mentre si deve evitare il contatto con gli occhi. In campo dermatologico, sotto forma di crema cutanea, si usa per la cura della rosacea. È ampiamente utilizzato anche in campo veterinario per la cura della dirofilariosi in cani, gatti, cavalli, bovini, bufalini e suini. L'Ivermectina è stata scoperta nel 1975 ed è entrata nella pratica medica nel 1981". Ricerche effettuate in anni recenti supportano l'utilizzo dell'ivermectina contro Acari come quelli della scabbia, pidocchi e cimici del letto; è stata anche studiata come potenziale agente antivirale contro il virus chikungunya e la febbre gialla.