Coronavirus, immagini che hanno fatto piangere gli italiani: infermiere in trincea con Un Senso di Vasco Rossi

Lui è Mirko Lagotto. E' un infermiere che lavora a Rivoli, in Piemonte, nella rianimazione Covid-19 e che quindi combatte in prima linea contro il Coronavirus. Nei giorni scorsi ha pubblicato sui social un video che è stato condiviso migliaia e migliaia di volte. Oggi, 4 aprile, le immagini sono andate in onda sul Tg1 Rai e hanno fatto piangere migliaia di italiani. Mirko si veste e si protegge per affrontare il Covid-19 e lo fa con un sottofondo particolare, Un Senso di Vasco Rossi. Il video è accompagnato da un post che non ha bisogno di troppi commenti: "Dedicato a tutti i colleghi che stanno per iniziare, a tutti quelli che stanno per finire, a chi si sta bardando tra mille pensieri a chi si sta togliendo quella mascherina maledetta... e come dice il Blasco domani arriverà lo stesso anche se questa notte un senso non ce l'ha!".