Coronavirus, Il presidente Usa Donald Trump: "Non credo che io userò la mascherina"

Sale l'emergenza Coronavirus negli Usa. Donald Trump: "Non credo che io userò la mascherina" ha affermato il presidente Usa dopo aver ripetuto più volte che la raccomandazione delle autorità sanitarie federali a tutti gli americani, quella di indossare le mascherine, è su base volontaria. "Potere farlo, potete non farlo, è solo una raccomandazione", ha aggiunto.

La dichiarazione arriva in coincidenza di un nuovo triste record negli Stati Uniti, dove - secondo i dati della John Hopkins University - le vittime da Coronavirus in 24 ore sono state 1.480. In totale i decessi da quando si è diffusa la pandemia nel Paese sono 7.406.