Coronavirus, zero contagi nel paese d'origine del virologo Burioni

Zero contagi da Coronavirus a Casteldieci, paese dell'entroterra romagnolo. Il piccolo borgo ha 389 abitanti ed è il luogo d'origine della famiglia del virologo Roberto Burioni. Ed è immune. "La nostra comunità ha innanzitutto recepito immediatamente i segnali di pericolo che arrivavano da questa infezione, anche grazie a Roberto Burioni, nostro cittadino onorario, che ha dato degli input specifici, ovvero l’isolamento come unico modello per contenere questo genere di infezioni” racconta il sindaco Fabiano Tonielli - all'Agi - che non tralascia anche un altro fattore. "In questo tipo di situazioni una dose di fortuna credo sia indispensabile" ha concluso con simpatia il primo cittadino.

