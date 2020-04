Coronavirus, in Belgio via libera a un nuovo test rapido: risultati in 15 minuti

Solo 15 minuti per sapere se si è positivi o no al Coronavirus. E' la risposta lampo che sarebbe assicurata da un nuovo test di screening per individuare la positività al Covid 19 e che sarà utilizzato in Belgio. L'Agenzia federale per i medicinali e i prodotti sanitari del Belgio, l'Afmps, responsabile dell'approvazione e della registrazione di nuovi farmaci, ha infatti rilasciato la certificazione per usare lo strumento. Si tratta di un test "antigenico": significa che reagisce agli antigeni del Coronavirus (ovvero le proteine che lo identificano) attraverso un campione respiratorio rinofaringeo del paziente. È stata la società Coris BioConcept con sede a Gembloux a sviluppare lo strumento, presso il laboratorio ospedaliero universitario di Bruxelles, il Lhub-Ulb. Il test è stato sperimentato su 250 pazienti nei dipartimenti di emergenza di Chu Saint-Pierre, Erasmus e all'ospedale universitario di Liegi. In sette casi su dieci lo strumento ha dato esito positivo, così l'Agenzia preposta a dare l'ok ai nuovi farmaci ha fornito la certificazione.

