Coronavirus, la previsione Oms: "Vaccino possibile nei primi mesi del 2021"

Bisognerà aspettare ancora tanti mesi per il vaccino contro il Coronavirus. Lo dice il direttore generale aggiunto dell'Oms, il professor Ranieri Guerra, secondo cui l'immunizzazione potrebbe arrivare nei primi mesi del 2021. «Credo che il lieto fine arriverà quando avremo un vaccino. La mia speranza è che arrivi nel primo trimestre dell'anno prossimo» e «per darlo a tutti si percorrerà la strada della licenza su brevetto, come avviene per tutti i farmaci risolutivi» ha detto Guerra in un'intervista rilasciata a Il Messaggero e a Il Mattino. In Italia «la situazione è ancora complicata. Il messaggio è sempre lo stesso, tenere duro con le misure di distanziamento sociale finché non c'è un abbassamento ben più significativo della curva dei contagi. Non c'è altro modo», evidenzia l'esperto.