Sarebbe la prima volta nella storia. La processione delle reliquie di San Gennaro, in calendario sabato 2 maggio, va verso l'annullamento. La curia non si sarebbe ancora espressa ufficialmente ma le indiscrezioni sono diventate insistenti e la Deputazione di San Gennaro, il sodalizio che custodisce le reliquie del patrono di Napoli, ha sottolineato come "il buon senso suggerisca lo stop", indipendentemente da una eventuale proroga in Italia delle attuali restrizioni anti Coronavirus. La processione è uno dei tre appuntamenti annuali in cui i fedeli attendono la liquefazione del sangue del patrono di Napoli e della Campania: le altre date del prodigio sono il 19 settembre e il 16 dicembre.