Coronavirus, terribile in Ecuador: corpi delle vittime abbandonati e bruciati nelle strade Video

Terribile in Ecuador dove è altissima l'emergenza Coronavirus. Cadaveri delle vittime del Covid-19 vengono bruciati in strada perché il sistema funerario è collassato e gli obitori sono pieni. Il problema del recupero delle persone decedute in città dura da più di una settimana. Drammatiche e purtroppo eloquenti sono quindi le immagini che rimbalzano sui social e che danno la dimensione della tragedia, con la pandemia che sta travolgendo tutto il Paese.

