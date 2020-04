Coronavirus, morto Sergio Rossi. Era il re delle scarpe dei vip

Addio al re delle scarpe. Sergio Rossi, 85 anni, è morto a Cesena a causa del Coronavirus. Le sue condizioni dopo il ricovero all'ospedale Bufalini sono rapidamente peggiorate sino al decesso. L'imprenditore nasce in una famiglia di calzolai nel 1935, fonda il brand che porta il suo nome nel 1968 ed è subito boom: diventa subito il re del made in Italy e conquista il mondo collaborando con Dolce & Gabbana, Versace sino ad aprire boutique in tutto il pianeta ed entrare nel Gruppo Gucci e poi ai francesi legati al marchio Pinault sino a tornare in Italia al fondo Bonomi. Le sue scarpe sono state indossate da tantissimi vip, soprattutto quelle legate alla linea spose.