Coronavirus, lo studio dell'Oms: "La trasmissione prima dei sintomi è possibile"

Il Coronavirus si può trasmettere anche prima dell'insorgenza dei sintomi. Lo spiega l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità). Infatti durante il periodo di incubazione, quello che tra l'esposizione al virus e l'insorgenza dei primi sintomi, noto anche come pre-sintomatico, alcune persone infette possono inconsapevolmente essere contagiose. In sintesi estrema la trasmissione da un caso pre-sintomatico può verificarsi prima dell'insorgenza dei sintomi. A rafforzare questa teoria ci sono casi clinici, dati e degli studi. L'agenzia ha garantito che assicurerà un monitoraggio costante su questo fronte, anche perché ha un peso notevole sugli sforzi di tracciamento dei contatti che si stanno affrontando in molti Paesi. Intanto sale nuovamente l'allerta a Wuhan: possibile ritorno del virus?