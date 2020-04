Coronavirus, tweet Papa Francesco: "Grazie alle mamme che affrontano le paure. Speranze dai bimbi che nascono"

CALCIO

Coronavirus, per Immobile e la sexy moglie Jessica l'allenamento in quarantena si fa bollente

Con i campionati fermi a causa dell'emergenza Coronavirus (e chissà quanto lo saranno ancora) i giocatori si mantengono in forma allenandosi a casa. E' così anche per Ciro Immobile, centravanti della Lazio e capocannoniere del campionato, che lavora appunto nella sua abitazione insieme alla sexy moglie Jessica Melena. E la temperatura si fa sempre più bollente. Insomma, in questo modo Immobile si ...