Coronavirus Marche, altri 132 positivi. Il numero dei morti sale a 557 (368 uomini). Tabella città per città

L'epidemia da Coronavirus sembra allentare la presa anche nelle Marche, pur molto lentamente. Come noto si tratta di una delle regioni più colpite. Questa mattina, 3 aprile, è stato diffuso il bollettino relativo ai tamponi. Sono 132 i nuovi casi a fronte dei 735 esami che sono stati effettuati nel territorio regionale. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, sono 4.230 i pazienti risultati ufficialmente affetti dal Covid-19. La percentuale dei positivi è del 17.9%, una delle più basse dall'inizio della pandemia. Il bilancio della giornata del 2 marzo ha ufficializzato ulteriori 23 decessi, avvenuti nei giorni scorsi, ma ora contabilizzati tra le vittime del Covid-19. Complessivamente in regione i morti sono stati 557, 368 uomini e 189 donne. E' la provincia di Pesaro a pagare il prezzo più alto con 322 decessi, seguita da Ancona 114, Macerata 67, Fermo 42 e Ascoli Piceno 6. Clicca qui per scaricare la tabella dei decessi città per città.

