Coronavirus negli Stati Uniti, liberato dal carcere il rapper Tekashi 6ix9ine alias Daniel Hernandez

Nel tentativo di contenere il Coronavirus, in diversi Stati americani i detenuti sono stati liberati dal carcere federale di New York. Tra questi c'è anche il rapper statunitense Tekashi 6ix9ine. Daniel Hernandez, questo il suo vero nome, è finito agli arresti domiciliari, così come è accaduto ad altre persone che erano negli istituti di pena per aver commesso reati minori, prevalentemente anziani oppure malati. Il rapper era stato condannato a due anni di carcere per i reati che aveva commesso quando faceva parte della banda Nine Trey Gangsta Bloods. Dopo aver rischiato 47 anni di carcere si era pentito e svelando nomi e cognomi era riuscito a far ridurre la sua pena. Doveva essere scarcerato nel mese di agosto.