Coronavirus, l'esperta in tv: "Capelli e lenzuola da lavare spesso" e dà consigli anche sull'ascensore

Coronavirus, consigli dall'esperta. La pneumologa Francesca Puggioni dell'ospedale Humanitas di Milano è stata ospite in collegamento a Pomeriggio 5 su canale 5, programma condotto da Barbara d'Urso.

In tv ha spiegato che "un assembramento sono anche due persone a meno di due metri di distanza. Con il Coronavirus si possono inspessire le pareti dei polmoni, non permettendo all'ossigeno di passare al sangue e ai vari organi. Sembra di morire affogati. Evitate di prendere l'ascensore. E aumentate l'igiene personale. Se uscite, lavate spesso capelli e lenzuola. Non toccatevi i capelli", è la sua raccomandazione fornita nel seguito programma tv del pomeriggio Mediaset.