Coronavirus, la solidarietà di Arnold Schwarzenegger. Terminator dona un milione di dollari per aiutare medici

Contro il Coronavirus scende in campo anche Terminator. Arnold Schwarzenegger, infatti, ha donato un milione di euro. Il noto attore americano ha contribuito alla campagna Frontline Responders Fund, una iniziativa per aiutare i medici in prima linea nella lotta al Covid-19. Grazie alla donazione saranno acquistati i materiali di prima necessità per combattere la pandemia. Dalle mascherine ai guanti, dai termometri ai pulsossimetri fino ai camici. La campagna è stata lanciata sul portale GoFoundMe e punta a raggiungere complessivamente 10 milioni di dollari. "Ho sempre pensato che ognuno di noi deve fare la sua parte per rendere le cose migliori". Schwarzenegger è in isolamento dall'inizio dell'allarme Coronavirus.

