Coronavirus, da Google mappa degli spostamenti in 131 Paesi e fra questi c'è l'Italia

Spostamenti delle persone al tempo del Coronavirus e dei divieti? I servizi del motore di ricerca Google aiutano a monitorare ciò che sta accadendo. Ecco infatti una mappa per raccogliere i dati degli spostamenti delle persone, rispettando la privacy, in 131 Paesi, tra cui l'Italia, durante l'emergenza Coronavirus.

Per approfondire leggi anche: Google combatte le fake news

Si tratta del nuovo sito di Google che utilizza dati anonimi sulla posizione raccolti dagli utenti dei prodotti e servizi Google per mostrare il livello di distanza sociale in atto in varie località. "Mentre le comunità globali rispondono al Covid-19, abbiamo sentito da funzionari della sanità pubblica che lo stesso tipo di approfondimenti aggregati e anonimi che utilizziamo in prodotti come Google Maps potrebbe essere utile", si legge nel post del motore di ricerca.