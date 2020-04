Coronavirus, Ambra Angiolini oggi venerdì 3 aprile su Instagram con Andrea Pirlo per sostenere Brescia

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 aprile, alle 17, Ambra Angiolini ospiterà sul suo profilo Instagram (@ambraofficial) una stella del calcio italiano e internazionale: Andrea Pirlo.

Per approfondire leggi anche: Ambra Angiolini sulla Torre del Mangia

L’ex campione della Nazionale italiana di calcio ha aderito alla campagna ideata da Ambra Angiolini e promossa insieme al comune di Brescia 'SOStieni Brescia' per sostenere le famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza coronavirus. Oltre a condividere le loro chiacchiere con i follower, la diretta Instagram sarà un’opportunità per raccontare come i fondi raccolti con questa campagna saranno utilizzati per venire incontro alle esigenze delle fasce più fragili della popolazione (tutte quelle famiglie e le persone che, a causa della pandemia, perderanno il lavoro e la sicurezza economica).