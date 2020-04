Coronavirus, nuovo test sul presidente Usa Donald Trump. Medico della Casa Bianca: "E' negativo"

Il presidente degli Stati Uniti è stato nuovamente sottoposto al tampone per il Coronavirus ed è risultato negativo. "Il presidente è in salute e non ha sintomi", ha reso noto il medico della Casa Bianca.

Il presidente americano, il 15 marzo scorso era risultato negativo al nuovo Coronavirus. Il capo della Casa Bianca aveva accettato il test, dopo qualche prima reticenza, dopo essere entrato in contatto con diversi membri di una delegazione presidenziale brasiliana in visita nel suo resort in Florida, che da allora sono risultati positivi al virus. "Questa sera ho ricevuto la conferma che il test è negativo", aveva affermato il medico del presidente, Sean Conley in un promemoria. Ora un altro test per Trump, sempre negativo.