Coronavirus e fake news, Google vuole combatterle e stanzia 6,5 milioni di dollari

Combattere la disinformazione nel mondo. Questa è la recente missione di Google che ha stanziato 6,5 milioni di dollari per finanziare fact-checker e organizzazioni no profit che combattono le fake news, con un’attenzione particolare ai contenuti legati al Coronavirus (la situazione nel mondo, clicca qui). "Stiamo lavorando anche funzionalità che rendano queste informazioni più facilmente reperibile a chi usa i nostri prodotti”, spiega l’azienda statunitense tramite un comunicato. Inoltre, per i giornalisti la società mette a disposizione i dati di Google Trends in pagine localizzate per alcuni paesi, successivamente Google lancerà una sezione dedicata alla verifica dei fatti nella parte di Google News dedicata al Covid-19.