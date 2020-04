Coronavirus, nel Piemonte test nel caos. Il regista Veronesi: "Attesa estenuante, usano solo Augmentin"

La situazione dei test per il Coronavirus, in Piemonte, è piuttosto ingarbugliata. Dopo settimane di polemiche sullo scarso numero dei test e sulle difficoltà, da parte dei pazienti, per ottenerli nonostante sintomi evidenti, la Regione aveva promesso tamponi a tappeto. A iniziare dalle case di riposo: 741 ospizi da battere a tappeto, ma dopo cinque giorni i tamponi sono stati effettuati soltanto in due strutture. Un sistema quello piemontese in affanno come testimonia pure il regista Giovanni Veronesi in un tweet: "Le cose non vanno per niente bene. In Piemonte una mia amica ha difficoltà respiratorie e ancora dopo una settimana non le danno il risultato del tampone e a suo marito nemmeno fatto. Solo Augmentin".

