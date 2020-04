Coronavirus, in Francia tragedia nella tragedia: quasi novecento anziani morti nelle case di riposo

Quanti sono stati i morti nelle strutture di assistenza residenziale per anziani in Francia? La domanda per giorni non ha trovato risposte dalle autorità d'Oltralpe. Soltanto oggi, 2 aprile, per la prima volta è stato comunicato un numero. Da brividi: "Almeno 884 persone". E' stato il direttore generale della salute, Jérôme Salomon, a fornire la prima stima dei decessi legati al Coronavirus, spiegando però che la cifra "va presa con molta cautela". Perché ancora non tutte le strutture hanno comunicato il dato. Sulle 10.600 case per anziani esistenti in Francia, soltanto 7.400 hanno risposto alla richiesta del ministero della salute e quindi il bilancio non può che essere parziale, come spiega il quotidiano Le Monde. E' ormai chiaro, dunque, che anche la Francia si trovi davanti alla stessa tragedia nella tragedia che sta vivendo l'Italia, con decine e decine di focolai negli ospizi.

Guarda anche In Spagna 10mila morti, le foto delle bare di Barcellona