Coronavirus, l'Unione Europea lancia Sure: un fondo da 100 miliardi contro la disoccupazione

La Commissione europea lancia ufficialmente il suo primo strumento anti-crisi. Si tratta di Sure, un fondo europeo contro la disoccupazione (acronimo di Support to mitigate unemployment risks in emergency) e "può andare a beneficio di tutti gli Stati membri. Possiamo mobilitare 100 miliardi di euro per questo piano grazie alle garanzie degli Stati membri per 25 miliardi". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles. Per uscire dalla crisi legata alla diffusione del coronavirus "molti chiedono una sorta di Piano Marshall: io credo che il bilancio europeo deve essere il Piano Marshall che tutti insieme prepariamo come Unione europea per i cittadini europei", ha aggiunto von der Leyen.

Inoltre sarà reso flessibile l'uso dei fondi non impegnati nella coesione sociale (fondo di sviluppo regionale, fondo sociale e fondo di coesione) per mobilitare le risorse per fronteggiare gli effetti della crisi sanitaria.