Coronavirus, garante privacy apre istruttoria su caos sito Inps

E' sempre il bonus da 600 euro a tenere banco nel day after del crash del portale Inps per un mix di attacco hacker-eccesso di click. Per liberi professionisti e co.co.co, autonomi iscritti alle gestioni speciali, stagionali del turismo, lavoratori agricoli, addetti dello spettacolo, le richieste superano quota 1,66 milioni di domande, ma il sistema ora sembra funzionare, grazie anche allo scaglionamento deciso dall'istituto. I servizi online diventano disponibili dalle ore 8 alle 16 per Patronati e Intermediari secondo le consuete modalità di accesso, e dalle 16 alle 8 per i cittadini. Intanto però il Garante per la protezione dei dati personali (privacy) "ha avviato un'istruttoria allo scopo di effettuare opportune verifiche e valutare l'adeguatezza delle contromisure adottate dall'Ente e gli interventi necessari a tutelare i diritti e le libertà degli interessati", richiamando "all'assoluta necessità che chiunque sia venuto a conoscenza di dati personali altrui non li utilizzi ed eviti di comunicarli a terzi". Il problema in questione è legato al fatto che nel caos generato all'interno del sito Inps, a molti è capitato di entrare anche senza volerlo nel profilo di altri contribuenti avendo così accesso a dati sensibili riservati.