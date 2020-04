Coronavirus, Mastella a Salvini: "Basta polemiche, pensa ai tuoi sindaci"

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, risponde pesantemente a Matteo Salvini a proposito dei contagi in alcune casa di riposo della Campania. “È davvero incredibile, quasi inconcepibile, che Salvini si occupi delle vicende della Casa di Cura Villa Margherita di Benevento e di quelle del Centro Minerva di Ariano Irpino, mentre, invece, trascuri, assieme ai suoi responsabili regionali, quanto si è verificato proprio nelle vicinanze di uno dei suoi sindaci campani con i quali è in contatto in merito a tali problematiche", dice Mastella. "E questo mentre avviene un attacco al sistema della Sanità regionale da parte di molti sindaci della Lombardia. A tutti, lancio, piuttosto, un appello: basta con le polemiche, rimandiamole a dopo. Ora, diamo una mano ai più deboli, ai malati, ai poveri, a chi povero non era e lo è diventato nel giro di una settimana. Questa, caro Salvini, è la missione di chi fa politica in maniera seria”, ha concluso il sindaco di Benevento.