Coronavirus, il cardinale Bassetti: "Non illudiamoci di ripartire come prima, aiutiamoci come nel dopoguerra"

“Non illudiamoci di ricominciare come prima”. Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana nonché arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, cardinale Gualtiero Bassetti (LEGGI ANCHE QUI), in un'intervista a InBlu Radio, parlando dell'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. “Dovremmo capire che ormai da soli si va poco lontano - ha aggiunto -. Ricordo che dopo la Seconda guerra mondiale se siamo riusciti a sopravvivere è solo grazie al fatto che quel pochino che avevamo veniva moltiplicato. Io davo un pochino di pane alla vicina, lei mi dava un pochino di latte per far crescere i bambini. Ci siamo accorti che dividendo quello che avevamo si moltiplicava. Io sto bene – ha sottolineato Bassetti - ma ho tante preoccupazioni per la mia diocesi e per tutte le diocesi d'Italia con qualche vescovo ammalato".