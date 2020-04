Coronavirus, i riti della Settimana Santa con Papa Francesco in diretta su Tv2000: ecco il programma

Le conseguenze del Coronavirus si ripercuotono anche sui riti religiosi ai quali prenderà parte da Papa Francesco in occasione della Settimana Santa e della Pasqua. L'unico modo per seguire le celebrazioni sarà quello delle trasmissioni tv in diretta, per le quali Tv2000, l'emittente della Cei, in collaborazione con Vatican Media, ha definito una programmazione speciale. Domenica 5 aprile alle 11 la messa delle Palme e al termine la recita dell’Angelus; giovedì 9 alle 18 la messa in Coena Domini; venerdì 10 alle 18 in diretta la celebrazione della Passione e alle 21 la Via Crucis sul sagrato della Basilica di San Pietro in Vaticano; sabato 11 alle 21 in diretta dalla basilica vaticana la veglia pasquale; domenica 12 aprile alle 11 la messa di Pasqua e la benedizione "Urbi et Orbi" e alle 21.05 l'intervista integrale a Papa Francesco protagonista del programma "Io Credo"; lunedì 13 aprile alle ore 12 la recita della preghiera Regina Coeli.