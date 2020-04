Coronavirus, Asprilla ex calciatore del Parma dona 100 mila preservativi: "Per fare meno figli in quarantena"

Il 50enne colombiano Fausto Asprilla, per tutti "Tino", indimenticato ex attaccante tra le altre di Parma, Newcastle, Palmeiras ed Estudiantes, ha deciso di regalare oltre 100mila preservativi a causa dell’emergenza Coronavirus. "In quarantena non va bene riempirsi di figli", ha dichiarato Asprilla che, lasciato il calcio, è diventato proprietario dell’azienda dei profilattici Condoms Tino. "Mi sono rimasti molti preservativi in casa e voglio che la gente mi aiuti a consumarli perché è molto difficile per me utilizzarli tutti. Fino a quando non riusciamo a riaprire la fabbrica per aiutare la popolazione ho intenzione di dare un preservativo in regalo per l’acquisto di una scatola da tre", ha spiegato.