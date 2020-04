Coronavirus, il governatore della Lombardia Fontana: "Da Roma sono arrivate solo briciole"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, torna a lanciare accuse nei confronti del governo nazionale. “E' passato ormai un mese e mezzo quasi dall'inizio dell'epidemia e sostanzialmente da Roma stiamo ricevendo delle briciole”. Così il governatore lombardo Attilio Fontana, parlando a Radio Padania, a proposito dell'emergenza coronavirus. "Noi ce la siamo cavata con le nostre risorse, senza alcun tipo di aiuto se non in minima parte", ha aggiunto, "è una vergogna questa, non ci è arrivata se non una piccola parte di quello che avevamo richiesto a Roma". "Se noi non ci fossimo dati da fare autonomamente", ha sottolineato Fontana, "avremmo chiuso gli ospedali dopo due giorni. Il numero di mascherine che ci arrivavano dalla Protezione civile non ci avrebbe consentito di aprire gli ospedali".