Coronavirus, Salvini: "In Lombardia mascherine in attesa del bollino blu Chiquita dello Stato"

Il leader della lega e dell'opposizione di centrodestra, Matteo Salvini, torna a polemizzare a proposito della gestione dell'emergenza coronavirus. Il nodo della questione, oggi 2 aprile, sono le mascherine e in particolare quelle che in Lombardia, la regione più colpita dal Covid-19: "In Lombardia 4 milioni di mascherine sono ferme, bloccate in attesa del "bollino blu" dell'Istituto superiore di Sanità di Roma, in attesa del "bollino Chiquita" dello Stato", ha detto Salvini. Che ha aggiunto: "Sono mascherine testate dal Politecnico di Milano, perché lo Stato deve bloccarle?". Il capo della Lega Matteo Salvini ha parlato in diretta Facebook, sulla scia della polemica con Andrea Orlando.