Coronavirus, a Bologna è morto il primo detenuto positivo al Covid-19: un 76enne italiano con altre patologie

Epidemia

Coronavirus, da #iorestoacasa a #iorestoincam: Carlotta racconta l'isolamento domiciliare con foto d'autore

di Giuseppe Silvestri Si può restare in casa anche restando in cam. Intendendo per cam la macchina fotografica. Restare chiusi tra le mura di un appartamento è difficile per tutti, ma lo è un po' di più per chi è abituato a raccontare il mondo e ciò che in esso accade. Come Carlotta Domenici De Luca, romana, 42 anni fotografa professionista da oltre 20, che nel corso della sua carriera ha ...