Coronavirus, Conte annuncia un decreto per dare liquidità alle imprese e "manovra" entro Pasqua

Dopo aver procrastinato le misure restrittive anti Coronavirus sino al 13 aprile (clicca qui), il premier Giuseppe Conte in questi giorni si concentrerà sulle imprese. "Stiamo preparando un apposito decreto, spero di riuscire a portarlo già in Consiglio dei ministri venerdì, proprio per consentire alle imprese un più agevole accesso ai finanziamenti delle banche, fino a 200 milioni di euro, con la garanzia dello Stato. Poi vareremo, mi piacerebbe prima di Pasqua, una sorta di manovra di nuove misure economiche di importi molto rilevanti".

Il premier ha poi specificato che non c'è in vista alcun allentamento delle norme anti-coronavirus e che per il momento non c'è una decisione per il "dopo". Si entrerà nella fase 2 solo quando gli esperti lo diranno e solo in maniera graduale a partire da alcuni settori.