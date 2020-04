Coronavirus, disastro mondiale: oltre 900mila casi. I morti sono 45mila. Negli Usa crescita esponenziale

I casi nel mondo sono oltre 900mila, più di 45mila i morti, 191mila i pazienti che sono stati dichiarati guariti e hanno superato il Coronavirus. E' il bilancio delle ore 21.30 del primo aprile stando ai dati del portale della Johns Hopkins University. La crescita, come conferma l'Organizzazione mondiale della sanità, è esponenziale. Negli Stati Uniti in particolare sono stati superati i 200mila tamponi positivi, la Spagna è oltre 100mila e si avvicina all'Italia che in questa odiosa classifica per ora è seconda. La Germania è destinata a superare la Cina. La situazione è notevolmente cambiata nel giro di una sola settimana. Ancora più drammatico il bilancio dei decessi. Se l'Italia è oltre i 13mila morti, la Spagna ha superato i 9mila, la Francia è davanti la provincia di Hubei, cosa che presto farà anche l'Iran. Ma il dato che impressiona di più è ancora una volta quello che arriva dagli Stati Uniti dove le vittime superano 4mila (complesso fare un conteggio preciso, visto che il portale presenta il dato stato per stato).

I Paesi con più vittime: Italia 13.155, Spagna 9.053, Stati Uniti 4.000, Francia 3.523, Cina (solo provincia Hubei) 3.193, Iran 3.036, Regno Unito 2.352, Olanda 1.173, Germania 858, Belgio 828, Svizzera 461, Turchia 277, Svezia 239, Brasile 206.

I Paesi con più contagi: Stati Uniti 203.608, Italia 110.574, Spagna 102.136, Cina 82.361, Germania 76.544, Francia 52.870, Iran 47.593, Regno Unito 29.854, Svizzera 17.137, Turchia 15.679.

