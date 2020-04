Coronavirus, il professor Villani: "Non basta la febbre per essere sottoposti al tampone"

Non è sufficiente avere la febbre per essere sottoposto a tampone per il Coronavirus. Lo ha ribadito il pediatra Alberto Villani, membro del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, durante la consueta conferenza stampa giornaliera del primo aprile. Villani ha spiegato che, come prevede l'Organizzazione mondiale della sanità, i tamponi sono effettuati soltanto "quando ci sono sintomi evidenti di problemi respiratori. A coloro che hanno davvero bisogno dei tamponi - ha puntualizzato Villani - l'esame viene eseguito. In caso contrario non c'è bisogno di farlo. La sola febbre non costituisce indicazione". L'esecuzione o meno del tampone è uno degli argomenti su cui la comunità scientifica si è più divisa, così come la classe politica dirigente del Paese.

