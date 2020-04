Coronavirus, pronto il nuovo decreto: sospesi gli allenamenti degli atleti delle società sportive

In attesa dell'ufficialità con la firma del nuovo decreto, atteso a momenti, da parte del premier Conte, circola la bozza e le misure anti contagio da Coronavirus sono tutte confermate. Con un'aggiunta che riguarda gli atleti professionisti. Sono infatti sospesi gli allenamenti anche per le società sportive e gli atleti professionisti. Quasi che il Governo abbia voluto assicurarsi che i club di calcio della serie A, alcuni vorrebbero infatti far allenare i propri tesserati, non si producessero in clamorosi colpi di teatro.

Nel testo, suscettibile di modifiche anticipa La Repubblica, si legge che non solo sono "sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati" ma anche "le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo". Il nuovo dpcm entrerà in vigore il 4 aprile e sarà valido sino al 13 (clicca qui).