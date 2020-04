Coronavirus, il professor Villani: "Situazione emergenziale come una guerra. Rispettate le indicazioni"

"Siamo al picco o no? Questo è un argomento di scarsissimo interesse, quello che posso ribadire è che siamo in una situazione emergenziale, tipo una guerra. E quindi dobbiamo rispettare rigidamente le indicazioni che ci vengono date". Lo ha ribadito per l'ennesima volta un componente del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione civile, il professor Alberto Villani, presidente della Società italiana pediatria, parlando della fase attuale dell'epidemia da Coronavirus. Nel corso della conferenza stampa giornaliera della Protezione Civile (1 aprile), Villani ha confermato che in Italia non ci sono decessi tra i bambini, né piccoli pazienti in condizioni gravi e che i casi emersi sono stati ad oggi "situazioni cliniche gestibili lievi".