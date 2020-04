Pesce d'aprile, il video dello scherzo di Spinazzola alla moglie durante l'isolamento per il Coronavirus

In isolamento per l'emergenza Coronavirus, Leonardo Spinazzola trova il modo di organizzare un bel pesce d'aprile alla moglie Miriam. Il calciatore della Roma (ex Juventus, Atalanta, Siena e Perugia) costringe la moglie ad aiutarlo e alla fine lei resta in piedi con una scopa in mano per reggere un bicchiere pieno d'acqua contro il soffitto. Che chiaramente non può far cadere pena doccia fredda. “Dite che la tv gliela posso accendere? Sarà una lunga serata”, ha commentato divertito il terzino umbro originario di Foligno. “Ti odio”, ha risposto divertita sempre su Instagram la moglie. Scherzo riuscito.