Coronavirus, il virologo a Pomeriggio 5: "Come igienizzare le mascherine per utilizzarle più di una volta"

Il virologo Francesco Broccolo, oggi primo aprile, a Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso, ha dato consigli consigli per igienizzare le mascherine e quindi utilizzarle più di una volta.

"Igienizzare - ha spiegato l'esperto - significa che non garantisce al 100 per cento la sterilità, però ha un abbattimento della carica virale notevole. Uno dei modi è spruzzare alcol etilico 70 per cento sull'esterno della mascherina con un diffusore. Questo senza inumidirla troppo altrimenti si alterano le caratteristiche della mascherina. Ciò riguarda solo l'esterno perché l'interno non va mai toccato. Poi si aspettano trenta minuti per far evaporare l'alcol e poi si può indossare ancora la mascherina.