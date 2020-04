Coronavirus, 394 decessi e 1.565 positivi in più in Lombardia nelle ultime 24 ore, ma calano i ricoverati

In Lombardia (GUARDA IL VIDEO) i decessi legati al Coronavirus sono 394 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 7.593. Ci sono 1.565 positivi più di martedì 31 marzo, quando erano stati 1.047, e il totale sale a 44.773. "Ma abbiamo fatto 7.392 tamponi in più di ieri (martedì, ndr), quindi sostanzialmente ci sono meno positivi. E c’è una riduzione dei ricoverati: il numero delle persone che entrano è più basso di quelli che escono dall’ospedale. Di poco, ma è comunque un dato positivo". Dati snocciolati dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella conferenza stampa quotidiana, specificando che sono state ricoverate 44 persone in più nelle ultime 24 ore, portando così il totale a 11.927. In terapia intensiva ci sono 1.342 pazienti, 18 più di martedì 31 marzo.