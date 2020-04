Coronavirus, Mattia 18enne di Cremona si risveglia dal coma, aveva scritto alla mamma: "Non ti lascio sola"

Ha lottato per 15 giorni in coma farmacologico, ma ora Mattia sta meglio. Il 18enne ricoverato all'ospedale Maggiore di Cremona (GUARDA IL VIDEO), il più giovane tra i Covid positivi in terapia intensiva all'interno della struttura, è stato estubato e ha potuto parlare con la madre in videochiamata. Il ragazzo, ve lo ricorderete, scrisse alla madre prima di entrare in coma: "Tra poco mi intubano. Stai tranquilla, non ti lascerò sola. Ti amo, mamma, lotterò per te e per Anastasia. Devo andare". E Mattia ha mantenuto la promessa, ora inizia il percorso per un ritorno graduale alla vita di prima.