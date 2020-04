Coronavirus, Nicola Porro è guarito: Quarta Repubblica su Rete4 torna in onda da lunedì 6 aprile

Nicola Porro è guarito dal Coronavirus e il suo programma, Quarta Repubblica, tornerà subito in onda su Rete4. La data del ritorno della trasmissione è stato annunciato sull'account Twitter di Quarta Repubblica: la messa in onda avverrà lunedì 6 aprile in prima serata (ore 21.25).

l programma va dunque a sostituire Stasera Italia che ne aveva preso il posto.

Quarta Repubblica era stato sospeso a inizio marzo, con la scoperta che Nicola Porro era risultato positivo al Coronavirus. Il conduttore non ha avuto bisogno di ricovero e ha contratto la malattia in una forma non grave, ma con tosse e forte febbre. "Sono finalmente libero, sono ufficialmente guarito dopo i due tamponi negativi. Non è stata una passeggiata. Il virus peggiore è farsi paralizzare dalla paura", aveva detto ieri, martedì 31 marzo, Nicola Porro.