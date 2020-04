Pesce d’aprile, il ministro Lamorgese ammonisce il sindaco di Messina per come parla. De Luca: "Sciacalli"

Si rivela un pesce d’aprile l(la storia, clicca qui) la lite social tra il sindaco di Messina, Cateno De Luca e il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. La vittima dello scherzo è primo cittadino siciliano che però (dopoo) nega di esserci cascato. Da un finto account è infatti arrivato un messaggio da parte del Ministro che lo ha bacchettato sul "linguaggio inaccettabile considerato il suo ruolo". Immediata e frontale la risposta di De Luca al finto profilo del Ministro ("può far archiviare al suo staff tutto quello che ritiene come prove per decapitarmi") che poi conclude con l'invito a "venire a Messina". Uno scambio a cui segue un video con un "ci vediamo in tribunale" e la richiesta di dimissioni dopo l'ultima circolare inerente la passeggiata tra genitore e figlio (clicca qui) Appurato poi che era tutto uno scherzo, De Luca ha provveduto a cancellare il suo commento precisando che tanto lo "troverete su dei profili o pagine dei soliti sciacalli di professione che non temono neanche il Coronavirus".