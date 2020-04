Coronavirus, nuovo modulo autocertificazione per circolare. Ma è un Pesce d'aprile. Scarica il finto documento

Nuovo modulo per l'autocertificazione per circolare nonostante le restrizioni anti Coronavirus. Il documento da diverse ore è diventato virale. Circola sui social, ma anche via whatsapp, tra la sorpresa generale. Possibile che il governo abbia diffuso l'ennesimo modulo? Il quinto della serie? Ma a tutto c'è un limite. Per fortuna no, non c'è un altro modulo da compilare per chi deve lasciare il proprio domicilio per motivi urgenti, sanitari oppure per svolgere uno dei lavori considerati indispensabili. Si tratta soltanto di un Pesce d'aprile. Basta infatti scaricare il documento (per farlo clicca qui)per trovarsi davanti un pesciolone colorato. Ovviamente come tutti gli scherzi c'è qualcuno che si è irritato, i più si sono concessi un sorriso in un periodo in cui ridere è diventato purtroppo molto raro.

Clicca qui per scaricare il modulo Pesce d'aprile