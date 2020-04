Coronavirus, sesso a tre per strada. Un uomo e due donne scoperti e denunciati nella zona di Rimini

Invece di stare chiusi in casa uscivano per fare sesso a tre. In un caso persino sull'autostrada A14. E non si limitavano a consumare: si filmavano durante le performance e mandavano insulti alla polizia. Poi il video finiva puntualmente in rete. Il tutto nella zona di Rimini. Come ha raccontato il Resto del Carlino, agli agenti della polizia stradale del posto non c'è voluto molto per pizzicare i tre. E' bastato risalire alla vettura utilizzata per raggiungere i luoghi delle esibizioni sessuali. Hanno pizzicato un 38enne di Cesena, residente a Rimini, che quella vettura l'aveva parcheggiata sotto casa. Nell'appartamento c'erano anche le due "attrici" una 32enne di Frosinone e una 31enne di Palermo, tra l'altro regolarmente domiciliate nella abitazione. I tre, avendo capito di essere stati ormai scoperti, hanno collaborato consegnando il materiale video. Ora rischiano di pagare a caro prezzo le loro scappatelle sessuali. L'analisi dei filmati, infatti, permetterà alle forze dell'ordine di risalire alla data e quindi di applicare le sanzioni previste in caso di violazione delle prescrizioni della circolazione anti Coronavirus. Inoltre dovranno rispondere anche di atti osceni in luogo pubblico, oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione.

